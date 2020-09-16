Кожаные наряды являются одними из последних трендов осеннего сезона этого года

Впрочем, знаменитости носили пикантные наряды, аксессуары и примеряли дерзкие образы всегда. Кожаные юбки, мини шорты, косухи и даже кюлоты – все это удачно дополняло стиль знаменитостей. При этом большинство из них, как правило, в реальной жизни носят совсем другие вещи.

Представляем вашему вниманию топ подборку фото знаменитостей, которые впечатлили образами в кожаных нарядах. Образ поп-дивы, рок-бунтарки, байкерши и просто соблазнительный стильный «лук» не оставят никого равнодушными:

Ани Лорак совсем недавно смогла поразить похудевшей фигурой фанатов в невероятном кожаном платье, плотно обтянувшем ее фигуру. Певица после отпуска не только выглядит посвежевшей и стройной, но еще и очень ухожено. Если ранее звезду критиковали за уколы красоты, то теперь восхищаются ее фигурой. Каролина также в обычной жизни, стоит отметить, предпочитает кожаные куртки и косухи. Подчеркивая стильные наряды, она всегда получает сотни образов.

Настя Каменских больше любит спортивный стиль. Однако, в последнее время на странице певицы появляются фото в нежных платьях, мини-юбках и коротких мини-шортах. Последние, как правило, сделаны из кожи. Также Настя недавно появилась в цветастой блузе и кожаных брюках во время одного из мероприятий.

Тина Кароль за последние два года покорила фанатов сменой имиджа. Теперь почти каждый день на фан-страницах появляются фото певицы в самых стильных платьях от модных дизайнеров. Впрочем, на сцене Тина уже успела отличиться в кожаных тесных платьях, поразить фигурой в кожаном костюме на съемках для популярного журнала и удивить платьями в эфире «Танцев со звездами».

Вера Брежнева любит подчеркивать стройные ноги кожаными брюками, блистать в мини-платьях и дополнять наряды укороченными косухами. На публике Вера нередко появляется именно в бюрках с высокой посадкой.

Даша Астафьева во время фотосессий примеряет самые разные наряды. Нередко певица позирует без одежды, но образы в которых мелькают кожаные лифы или мини-юбки по-прежнему остаются самыми интригующими для фанатов.

Анна Корсун же ярая любительница эко-кожи, а также латексных костюмов. Лямки, подтяжки, куртки и юбки – все это превращает девушку в готичную диву, а ее детали костюмов выглядят очень насыщенно.

Анна Седокова любит провокативные наряды, поэтому не стесняется показывать свое тело в кожаных лифах, откровенных платьях с глубокими декольте и даже на публике появляется в нарядах, едва прикрывающих лишнее. Певица при этом не переходит грань дозволенного и старается дополнять образ чем-то нейтральным и менее вызывающим.

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