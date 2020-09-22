Курс валют в Україні 22 вересня частково відкотиться назад на кілька пунктів, гривня почне масштабну атаку

Так, стодоларова купюра зі старту набере 3,04 гривні. До середини минулого дня Долар вже набрав кілька позицій, але на цьому вирішив не зупинятися, повідомляє Politeka.

А ось євро навпаки-буде скидати оберти. Міжбанк відкриється з -14,6 гривні.

Курс валют в Україні 22 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів - 2820,22 гривні;

100 євро - 3319,96 гривні.

Втратить свої позиції на цьому тлі й російський рубль: десять з них можна буде купити за 3,7332 гривні.

Звернемо увагу, що таким чином офіційний курс піднявся до максимуму з початку поточного року, перевищивши показник на 30 березня (тоді долар був 28,1830 грн). Востаннє настільки високим курс був у січні-28,27015 грн за долар.

До цього ми наводили прогноз аналітиків про те, що на початку вересня Міністерство фінансів погасило найбільший за останні кілька років обсяг єврооблігацій. Це спричинило скорочення золотовалютних резервів майже на $2 млрд.

У слідстві НБУ довелося активно скуповувати валюту, що своєю чергою ще більше посилило висхідний тренд на ринку «Долар США-гривня». В результаті всього зазначеного долар США переметнувся через позначку 28 гривень.

Крім цього, аналітики банку прогнозують, що зростання курсу долара може продовжитися, але ближче до середини жовтня.

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