Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила мережу заявою про майбутні концерти

Як відомо, до карантину артистка активно виступала з колегами, влаштовуючи циркові виступи, а також давала міні-вистави, зображуючи клоунаду з комедійним артистом. При цьому виступ оцінювали досить неоднозначно. Після ослаблення карантинних заходів Волочкова знову заявила, що має намір продовжити свою роботу.

Так, кілька годин тому в Instagram вона опублікувала фото, на якому засвітилася з колегою у себе вдома, обговорюючи їх ранні виступи:

«Зустрілися ми з моєю командою і нашим добрим клоуном Олегом Гришкевич в моїй Московській квартирі. Обговорюємо наш спектакль і шукаємо нові рішення.😊 Я завжди люблю бути в творчому процесі.🩰🌺😊🔥🦢 #анастасияволочкова #волочкова», - написала вона.

Реакція користувачів мережі на відкритих акаунтах не змусила себе чекати. Користувачі Instagram тут же пригадали Анастасії, як насправді проходив її концерт і як він виглядав.

"невичерпна творчість або топтання на місці🥴»," нове рішення як не еб...ся з каструль" « " блін!🙈 , сестра Пеннівайза️», «5 фото, ось це гренадер️️", «ну і спініща на 5 фото ! Це все шпинат животворящий".

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова оскандалилася кадрами «хмільних» гулянь.

"Люблю Микиту! Ми за істину! Слава нам-любові Богам!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Волочкова після вживання спиртного просить у Джигурди привезти їй пристрій для «дорослих» утіх, проте потім різко передумує і просить «аленький цветочек». Побачене справило ефектно бомби серед користувачів мережі, які поспішили дорікнути знаменитість в негідній поведінці.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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