Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила сеть заявлением о будущих концертах

Как известно, до карантина артистка активно выступала с коллегами, устраивая цирковые выступления, а также давала мини-спектакли, изображая клоунаду с комедийным артистом. При этом выступление оценивали достаточно неоднозначно. После ослабления карантинных мер Волочкова снова заявила, что намерена продолжить свою работу.

Так, несколько часов назад в Инстаграм она опубликовала фото, на котором засветилась с коллегой у себя дома, обсуждая их ранние выступления:

«Встретились мы с моей командой и нашим добрым клоуном Олегом Гришкевич в моей Московской квартире. Обсуждаем наш спектакль и ищем новые решения.😊 Я всегда люблю быть в творческом процессе.🩰🌺😊🔥🦢 #анастасияволочкова #волочкова», - написала она.

Реакция пользователей сети на открытых аккаунтах не заставила себя ждать. Пользователи Инстаграм тут же припомнили Анастасии, как на самом деле проходил ее концерт и как он выглядел.

«неисчерпаемое творчество или топтание на месте🥴», «новое решение как не еб...ся с кастрюль», «Блин!🙈, сестра Пеннивайза🤡», «5 фото, вот это гренадер🤦‍♂️», «Ну и спинища на 5 фото ! Это все шпинат животворящий».

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний.

«Люблю Никиту! Мы за истину! Слава нам – любви Богам!» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Волочкова после употребления спиртного просит у Джигурды привезти ей устройство для «взрослых» утех, однако потом резко передумывает и просит «аленький цветочек». Увиденное произвело эффектно бомбы среди пользователей сети, которые поспешили упрекнуть знаменитость в недостойном поведении.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."