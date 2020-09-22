Погода в Україні 22 вересня продовжить балувати громадян, потепління накриє з новою силою

Так, на західній частині країни очікується сонце з невеликою хмарністю. Повітря прогріється до 23-25 градусів зі знаком «плюс». Вночі, правда їх змінять комфортні 5-9 за Цельсієм, передає Politeka.

На півночі України очікується також тепло: повітря на вулиці буде в районі 23-25 тепла. Вночі ж стовпчик термометра покаже від 5 до 7 за Цельсієм.

Українців, які проживають в центральних районах, сьогодні погода порадує комфортними 23-25 за Цельсієм. Вночі похолодає до 5-7 тепла.

На півдні України осінь також побалує комфортними 23-25 градусами за Цельсієм. Вночі ж очікується від 5 до 7 зі знаком «плюс».

А ось на сході очікуються 22-24 градуси тепла, які в нічний час доби змінять менш комфортні 4-6 тепла. Очікується сонячна погода, місцями хмарність.

Жителям Києва та області сьогодні варто очікувати потепління до 23-25 градусів зі знаком «плюс». А ось вночі різко похолодає: від 5 до 7 за Цельсієм.

Крім цього, синоптики попередили, що в більшості областей Закарпатської та Чернігівської областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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