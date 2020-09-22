Погода в Украине 22 сентября поиздевается над людьми, прогрев воздух до настоящего "лета"



Так, на западной части страны ожидается солнце с небольшой облачностью. Воздух прогреется до 23-25 градусов со знаком «плюс». Ночью, правда их сменят "комфортные" 5-9 по Цельсию, сообщает Politeka.

На севере Украины ожидается также тепло: воздух на улице будет в районе 23-25 тепла. Ночью же столбик термометра покажет от 5 до 7 по Цельсию.

Украинцев, которые проживают в центральных районах, сегодня погода порадует комфортными 23-25 по Цельсию. Ночью похолодает до 5-7 тепла.

На юге Украины осень также побалует комфортными 23-25 градусами по Цельсию. Ночью же ожидается от 5 до 7 со знаком «плюс».

А вот на востоке ожидаются 22-24 градуса тепла, которые в ночное время суток сменят менее "комфортные" 4-6 тепла. Ожидается солнечная погода, местами облачность.

Жителям Киева и области сегодня стоит ожидать потепления до 23-25 градусов со знаком «плюс». А вот ночью резко похолодает: от 5 до 7 по Цельсию.

Помимо этого, синоптики предупредили, что в большинстве областей Закарпатской и Черниговской областей будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомнить, осень сжалилась над украинцами, погода удивит уже в начале недели: где будет теплее всего