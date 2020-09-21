Погода в Украине 21 сентября разойдется по полной, потепление накроет абсолютно всех, хотя местами будут тучи



На западной части страны ожидается потепление до 22-25 градусов по Цельсию, а в ночное время суток столбик термометра опустится до 4-9 со знаком «плюс», сообщает Politeka.

Украинцев на севере ожидается потепление до 21-24 градусов тепла. А вот ночью ожидается похолодание до 5-8 тепла.

В центральных регионах синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до 21-24 выше нуля. Ночью их сменят прохладные 5-7 по Цельсию.

Похожая ситуация ожидается и на побережье морей: 22-25 градусов тепла. Ночью же воздух остынет до 5-9 по Цельсию.

Немного прохладнее сегодня будет в восточных областях, где воздух прогреется лишь до 20-22 тепла. Ночью синоптики прогнозируют похолодание до 3-5 градусов.

В Киеве и области сегодня будет солнечно и тепло: от 22 до 24 градусов по Цельсию. А вот ночью похолодает до 5-7 тепла.

До этого мы писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду на протяжении всей предстоящей недели. По ее словам, практически все семь дней будет «бабье лето».

Дожди, согласно утверждениям Диденко, появятся не раньше следующей субботы-воскресенья.

Напомнить, стихия обрушилась на Киев и область: кадры лютой непогоды.

Как сообщала Politeka, ураган атаковал Киев, затоплены улицы и повалены деревья: видео масштабных разрушений.

Также Politeka писала, что синоптик предупредила о новом ударе погоды, к чему готовиться.