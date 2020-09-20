Погода в Украине 20 сентября приготовит новое испытание, которое после резкого похолодания покажется невероятным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной части страны ожидается потепление до 19-24 градусов тепла. На небе можно будет увидеть небольшую облачность. В ночное время суток резко похолодает: столбик термометра покажет от 5 до 8 градусов.

Похожая ситуация будет и на севере Украины. В светлое время суток воздух прогреется до 18-21 тепла, а вот ночью их сменят менее комфортные 6-9 по Цельсию.

В центральных регионах сегодня будет солнечно и относительно «жарко»: от 19 до 22 тепла со знаком «плюс». Ночью столбик термометра, согласно прогнозу синоптиков, покажет от 6 до 8 по Цельсию.

Еще теплее сегодня будет на юге Украины: воздух прогреется до 22-25 градусов со знаком «плюс». А вот ночью ожидается около 8-13 выше нуля.

Жителей восточных областей Украины будет тепло и солнечно. На улице в светлое время суток будет от 18 до 21 градуса по Цельсию, а вот ночью резко похолодает: от 6 до 9 тепла.

В Киеве и области синоптики сегодня прогнозируют потепление до 19-21 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 6-8 по Цельсию.

В ближайшие пару дней, утверждают в Укргидрометцентре, в большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей ожидается повышенный уровень пожарной опасности.

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