Украинцы могут пока забыть о прохладной и дождливой погоде

Об этом в своем Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она отметила, что до конца недели в Украине будет сухо и тепло.

"До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца. Разве что туманами осень будет напоминать, кто здесь главный уже. И еще холодными или прохладными ночами", - написала Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, днем столбики термометров поднимутся от +20 до +26 градусов.

"В Киеве завтра и по неделе будет солнечно. В понедельник в столице +22, +23 градуса. В дальнейшем до +25, +26 градусов", - подытожила Наталья Диденко, озвучивая новый прогноз погоды для украинцев.

Ранее мы рассказывали, что погода решила побаловать украинцев.

В частности, сегодня, 20 сентября, в западной части страны ожидается потепление до 19-24 градусов тепла. На небе можно будет увидеть небольшую облачность.

Похожая ситуация будет и на севере Украины. В светлое время суток воздух прогреется до 18-21 тепла, а вот ночью их сменят менее комфортные 6-9 по Цельсию.

В центральных регионах сегодня будет солнечно и относительно "жарко": от 19 до 22 тепла со знаком "плюс".

Еще сегодня теплее будет на юге и востоке Украины воздух прогреется до 22-25 градусов со знаком «плюс».

В Киеве и области синоптики прогнозируют потепление до 19-21 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 6-8 по Цельсию.

Напомнить, стихия обрушилась на Киев и область: кадры лютой непогоды.

Как сообщала Politeka, ураган атаковал Киев, затоплены улицы и повалены деревья: видео масштабных разрушений.

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