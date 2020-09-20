Украинцы могут пока забыть о прохладной и дождливой погоде
Об этом в своем Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.
Она отметила, что до конца недели в Украине будет сухо и тепло.
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"До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца. Разве что туманами осень будет напоминать, кто здесь главный уже. И еще холодными или прохладными ночами", - написала Диденко в Facebook.
По прогнозу синоптика, днем столбики термометров поднимутся от +20 до +26 градусов.
"В Киеве завтра и по неделе будет солнечно. В понедельник в столице +22, +23 градуса. В дальнейшем до +25, +26 градусов", - подытожила Наталья Диденко, озвучивая новый прогноз погоды для украинцев.
Ранее мы рассказывали, что погода решила побаловать украинцев.
В частности, сегодня, 20 сентября, в западной части страны ожидается потепление до 19-24 градусов тепла. На небе можно будет увидеть небольшую облачность.
Похожая ситуация будет и на севере Украины. В светлое время суток воздух прогреется до 18-21 тепла, а вот ночью их сменят менее комфортные 6-9 по Цельсию.
В центральных регионах сегодня будет солнечно и относительно "жарко": от 19 до 22 тепла со знаком "плюс".
Еще сегодня теплее будет на юге и востоке Украины воздух прогреется до 22-25 градусов со знаком «плюс».
В Киеве и области синоптики прогнозируют потепление до 19-21 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 6-8 по Цельсию.
Напомнить, стихия обрушилась на Киев и область: кадры лютой непогоды.
Как сообщала Politeka, ураган атаковал Киев, затоплены улицы и повалены деревья: видео масштабных разрушений.
Также Politeka писала, что синоптик предупредила о новом ударе погоды, к чему готовиться.