После небольшого похолодания, которое наблюдается 20-22 сентября, украинцев порадует бабье лето
Правда, продлится оно недолго. Постепенное повышение температуры ожидается 23-25 сентября, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, на западе днем 21 сентября ожидается +24 градуса, на востоке +22 градуса, на севере +23 градуса, на юге +25 градусов. В центре воздух прогреется до +24 градусов.
"В дальнейшем, почти всю неделю, в Украине будет классическое "бабье лето" - солнце и теплая погода, до +22 +28 градусов. Дожди появятся в субботу-воскресенье", - спрогнозировала народный синоптик Наталья Диденко у себя на Фейсбук-страничке.
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На более длительный срок дал свой прогноз еще один синоптик Леонид Горбань. По его словам, октябрь ожидается прохладным - Украину с конца сентября накроет холодный атмосферный фронт, а вот ноябрь приятно удивит температурами.
По словам Горбаня, в октябре ожидается 21-24 мм осадков на юге, и 17-24 мм - на севере. Температура в начале месяца будет варьироваться от 4-5 градусов со знаком плюс ночью до 16-18 градусов с плюсом днем.
Однако, во второй половине октября ночью возможны морозы до 2-4 градусов, ожидаются снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.
Синоптик добавил, что ноябрь будет преимущественно теплым (для этого периода времени) с незначительными морозами и осадками - снегом или дождем.
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