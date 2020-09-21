Курс долара США швидше за все продовжити рости і в жовтні

Про це йдеться в огляді Focus Ukraine, підготовленому аналітиками Райффайзен Банк Аваль.

Аналітики відзначили, що на початку вересня Міністерство фінансів погасило найбільший за останні кілька років обсяг єврооблігацій. Це спричинило за собою скорочення золотовалютних резурвів майже на $2 млрд.

Слідом за НБУ довелося активно скуповувати валюту, що в свою чергу ще більше посилило висхідний тренд на ринку «Долар США-гривня». В результаті всього зазначеного Долар США переметнувся через позначку 28 гривень.

"Ситуація може стабілізуватися після збору кукурудзи і соняшнику, але, враховуючи прогнози врожайності в цьому році за даними культурам, не варто чекати повторення сценарію попереднього року», — йдеться в огляді.

Аналітики банку прогнозують, що зростання курсу долара може продовжитися і в жовтні.

Нагадаємо, НБУ в період з 14 по 18 вересня вперше з липня вийшов на міжбанк з продажем валюти ($71 млн), тоді як тижнем раніше він купив в резерви $22,5 млн.

Згідно з даними Центробанку, за вказаний період НБУ тільки продавав валюту і провів всі інтервенції за єдиним курсом.

В цілому з початку року регулятор купив в резерви $4,509 млрд, продав $3,363 млрд. у тому числі в березні він витратив на підтримку гривні $2,2 млрд, у липні – $368,70 млн, тоді як чиста покупка центробанку в квітні склала $678,80 млн, у травні – $660,6 млн, у червні – $1,155 млрд і в серпні – $460,5 млн.

Зазначимо, згідно з офіційним курсом на 21 вересня, НБУ опустив гривню, як щодо долара, так і по відношенню до Євро.

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