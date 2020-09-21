Цифры говорят сами за себя

Курс валют в Украине 21 сентября напугает переменами, доллар и евро «загонят в угол» гривну

Так, торги начнутся с небольшого скачка стодолларовой купюры: +5,91 грн. Предполагается, что он сегодня и дальше будет испытывать национальную валюту на прочность, сообщает Politeka.

Евро уже традиционного начнет набирать максимально много: торги на межбанке откроются с +17,12 грн за сто евро.

Нацбанк прогнозирует на 21 сентября следующий курс валют:

100 долларов – 2817,18 грн;

100 евро – 3334,56 грн.

До этого мы рассказывали о том, что экономисты не сомневаются - в ближайшие три года гривна продолжит обесцениваться, а курс доллара, соответственно, уйдет вверх.

По словам экономистов, госрегулятор в лице НБУ не выходит на торги, стараясь избежать чрезмерной волатильности. Более того, Нацбанк хочет увеличить резервы.

Пока в 2020 году госрегулятор осуществил чистую покупку доллара на сумму более $1,2 млрд, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации национальной валюты.

Также мы писали, стоит ли сейчас украинцам бежать в обменники и менять доллары.

По словам эксперта Алексея Дорошенко, в ближайшее время гривна продолжит падать, а значит пока украинцам выгоднее держать свои сбережения в иностранной валюте.

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