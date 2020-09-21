Українська співачка Аліна Гросу розповіла про неприємні події у своєму житті

Влітку 2019 року відома українка вийшла заміж за молодого московського бізнесмена Олександра Комкова, повідомляє Politeka.net. Свято проходило в Італії, з безліччю зіркових гостей. Батьки Аліни заплатили майже 100 тисяч євро, щоб влаштувати для дочки справжню казку.

Подружжя здавалося ідеальною парою, але насправді в молодій родині було все не так бездоганно.

В інтерв'ю журналістам "ЖВЛ" на каналі "1+1" співачка зізналася, що проблеми почалися після весілля. А в кінці осені 2019 року стало ще гірше, і грудні чоловік попросив пожити окремо один від одного.

Як зазначила Аліна: "Це був шок", вона не могла пробачити цього Олександру. Дівчина вважає, що чоловік повинен був жити з нею, або шукати іншу.

Зірка переїхала в іншу квартиру зі своїми речами, навіть не думаючи про розлучення. Співачка сподівалася, що відносини налагодяться і вони знову будуть разом, але Олександр не робив ніяких кроків.

Гросу припускає, що чоловік з кимось познайомився в той час, коли вони жили окремо і вирішив спробувати щось нове.

Аліна досі не може прийти до тями, адже вона сподівалася вийти заміж один раз і на все життя. А в підсумку пара розлучилася.

Зірка каже, що у неї і Олександра кардинально змінилися цінності: вона хотіла стабільності, а він - експериментів.

"Нас несло в різні течії. Мені здається, що він мене вже розлюбив, або зовсім не любив", - зазначила артистка.

Варто відзначити, що нещодавно співачка випустила новий кліп, в якому вона позує в білій весільній сукні, а її наречений являє собою козла в костюмі.

Нагадавши, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».

Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.

Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.