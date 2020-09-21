Українська співачка Аліна Гросу розповіла про неприємні події у своєму житті 

Влітку 2019 року відома українка вийшла заміж за молодого московського бізнесмена Олександра Комкова, повідомляє Politeka.net. Свято проходило в Італії, з безліччю зіркових гостей. Батьки Аліни заплатили майже 100 тисяч євро, щоб влаштувати для дочки справжню казку. 

Подружжя здавалося ідеальною парою, але насправді в молодій родині було все не так бездоганно. 

В інтерв'ю журналістам "ЖВЛ" на каналі "1+1" співачка зізналася, що проблеми почалися після весілля. А в кінці осені 2019 року стало ще гірше, і грудні чоловік попросив пожити окремо один від одного. 

Як зазначила Аліна: "Це був шок", вона не могла пробачити цього Олександру. Дівчина вважає, що чоловік повинен був жити з нею, або шукати іншу. 

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Зірка переїхала в іншу квартиру зі своїми речами, навіть не думаючи про розлучення. Співачка сподівалася, що відносини налагодяться і вони знову будуть разом, але Олександр не робив ніяких кроків. 

Гросу припускає, що чоловік з кимось познайомився в той час, коли вони жили окремо і вирішив спробувати щось нове. 

Аліна досі не може прийти до тями, адже вона сподівалася вийти заміж один раз і на все життя. А в підсумку пара розлучилася. 

Зірка каже, що у неї і Олександра кардинально змінилися цінності: вона хотіла стабільності, а він - експериментів.

"Нас несло в різні течії. Мені здається, що він мене вже розлюбив, або зовсім не любив", - зазначила артистка. 

Варто відзначити, що нещодавно співачка випустила новий кліп, в якому вона позує в білій весільній сукні, а її наречений являє собою козла в костюмі. 

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Во время съёмок, ни один козел не пострадал🤪 В клипе у нас снимался настоящий козлик по имени Ромео и с ним было очень легко и приятно работать:) а также в некоторых сценах снимался только искусственный макет рогатого (представленный на этих фото), и отдельные части его - копытца, как в первой сцене в кровати, которыми управляли ребята-умельцы😅 в тех сценах, где нам нужно было помучать животинку (прикрепить художественную кисть к копытцу или вилку) - мы использовали не живого козлика, чтоб не травмировать его... и надо признаться, что аромат от макета-чучела стоял просто убийстыенный🙈🙈🙈 и я молилась о сценах с живым козликом, так как с макетом сниматься было нереально, хоть в помещении, хоть на улице))) ещё и с моим очень тонким рвотным порогом 😂🙈 буээээ🤢🤢🤮😂😂😂😂 две строчки пела в кадре, 2 убегала на пять метров подышать, да бы не оконфузиться))) но в клипе это незаметно))) после окончания съемочного процесса, наши художники хотели оставить себе искусственную версию козлика, но даже на балконе у них она не задержалась больше, чем на полчаса🤷🏼‍♀️ худшего аромата никто не чувствовал, какой там дуриан)))

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