51-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес спокусила досконалою фігурою в незвичному одязі
Красуня, яка абсолютно не виглядає на свій вік, з'явилася на відео з гарячим красенем - колумбійським співаком і композитором Maluma, передає Politeka.net. Про це Джей Ло повідомила у своєму Instagram.
Двоє артистів знялися у фільмі "Виходь за мене заміж", в якому співачка з'явилася в досить жарких образах відомої артистки.(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Зокрема, Лопес була в обтягуючому топі, який навряд чи щось прикривав, при цьому дозволив помилуватися на її прес.
Також співачка вбралася в костюм і шубу і зробила зачіску у вигляді кучерявих локонів, зачесаних наверх.
Російська Кардашьян показала "бутони" в неймовірному бікіні з декольте до пупка: "Дамочка, легше"
Розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами: "100 й 1 пластична операція"
Ситуація з карантином різко погіршилася, термінове попередження МОЗ: що чекає українців
Вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат
Крім того, спекотна красуня ледь не цілувалася з молодим красенем.
"🚨 Мої дві спільні пісні Pa'ti - Lonely with @Maluma скоро вийдуть! ✨ Не пропустіть @TikTok Live: Behind the Video та двосерійну прем'єру цього четверга о 18:00 EST / 15: 00 PST. Все починається в TikTok", - написала артистка.
За 25 хвилин пост зібрав понад 650 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі зізналися, що вже в захваті від цих кадрів і мріють побачити все.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала спекотне фото, на якому постала лежачи в ліжку.
Співачка, розкинулася на м'яких подушках, і з якоюсь зухвалістю дивилася в камеру.
Джей Ло одягла білу сорочку, яку розстебнула зверху і знизу, оголивши пружний животик і ніжне плече.
Шанувальники написали зірці масу компліментів.
Нагадавши, Дженніфер Лопес заткнула за пояс молоденьких моделей несподіваним відео
А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес прийняла розпусну позу в трусиках і розстебнутій сорочці
Також Politeka повідомляла, що 51-річна Джей Ло у відвертому міні-бікіні поніжилася на піску