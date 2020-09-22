51-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес спокусила досконалою фігурою в незвичному одязі

Красуня, яка абсолютно не виглядає на свій вік, з'явилася на відео з гарячим красенем - колумбійським співаком і композитором Maluma, передає Politeka.net. Про це Джей Ло повідомила у своєму Instagram.

Двоє артистів знялися у фільмі "Виходь за мене заміж", в якому співачка з'явилася в досить жарких образах відомої артистки.(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, Лопес була в обтягуючому топі, який навряд чи щось прикривав, при цьому дозволив помилуватися на її прес.

Також співачка вбралася в костюм і шубу і зробила зачіску у вигляді кучерявих локонів, зачесаних наверх.

Крім того, спекотна красуня ледь не цілувалася з молодим красенем.

"🚨 Мої дві спільні пісні Pa'ti - Lonely with @Maluma скоро вийдуть! ✨ Не пропустіть @TikTok Live: Behind the Video та двосерійну прем'єру цього четверга о 18:00 EST / 15: 00 PST. Все починається в TikTok", - написала артистка.

За 25 хвилин пост зібрав понад 650 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі зізналися, що вже в захваті від цих кадрів і мріють побачити все.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес опублікувала спекотне фото, на якому постала лежачи в ліжку.

Співачка, розкинулася на м'яких подушках, і з якоюсь зухвалістю дивилася в камеру.

Джей Ло одягла білу сорочку, яку розстебнула зверху і знизу, оголивши пружний животик і ніжне плече.

Шанувальники написали зірці масу компліментів.

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