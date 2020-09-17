Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поразила своей раскрепощенностью 

Звездная красотка выглядит просто невероятно в свой 51 год, поэтому не устает хвастаться внешностью в Инстаграм, передает Politeka.net. Артистка опубликовала жаркое фото, на котором предстала лежа в постели. 

Певица, раскинулась на мягких подушках, и с некой дерзостью смотрела в камеру. 

Джей Ло надела белую рубашку, которую расстегнула сверху и снизу, оголив упругий животик и нежное плечико. 

На звезде были светлые трусики, что также привлекало внимание. 

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Звезда раскинула ножки в полусапожках на каблуках. Ее рельефные конечности выглядят идеально, ведь  артистка регулярно посещает спортзал. 

Волнистые светлые волосы были неаккуратно уложены придавая образу "кошачьей" дикости. Макияж с акцентом на губы, отлично подчеркнул достоинства внешности певицы.

"Я ❤️❤️❤️ мои новые и блестящие сапожки  из змеиной кожи! ✨Посмотрите все образы моей коллекции", - написала Лопес. 

За 40 минут пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети признавались красотке в любви и писали, что она для них горячая королева. 

"Вау, я влюбился...", - написал один из комментаторов. 

Напомним, Дженнифер Лопес  расположилась на подстилке на пляже у самой кромки воды. Красотка приняла томную позу: улеглась на бок, подставив руку под голову.

Удачный ракурс позволил поклонникам вдоволь насладиться ее аппетитным бюстом в бикини. 

Ранее сообщалось, что Джей Ло поделилась фото, на котором выходит из машины. Всемирно известная красотка нарядилась во все белое: свитшот, штаны, кроссовки, а автомобиль стал неким дополнением к образу. 

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Labor Day weekend mood 🤍🤍🤍

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Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопез потрясла своим голосом.

Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопез засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все 