Американская певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников: как можно в 51 выглядеть столь шикарно

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в крохотном розовом бикини.

Джей Ло расположилась на подстилке на пляже у самой кромки воды. Красотка приняла томную позу: улеглась на бок, подставив руку под голову. Удачный ракурс позволил поклонникам вдоволь насладиться ее аппетитным бюстом, а также восхититься нежными линиями бёдер. Звезда устремила взгляд в сторону заката.

Лопес собрала волосы в пучок и дополнила лук большими серьгами-кольцами.

"Чувство золота. Держитесь за последние несколько мгновений лета ... 🌤", - Дженнифер удивила романтическим настроением.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

«Это сияние для меня 💛»

«Почему ты такая идеальная?😘»

"королева🔥"

"Если в 51 год я буду выглядеть не так, выбросьте меня 😩"

"Великолепная богиня 😍👑"

"Ты всегда светишься !! 💓"

"Богиня пляжа! Теперь этот песок благословлен!!!"

Ранее мы сообщали, Джей Ло обескуражила брутальным образом роковой красотки. Звезда предстала на опубликованном в соцсети фото в черной сеточке, сквозь которую видно все. Актриса повернулась к камере боком, томно наклонив голову к плечу и закрыв глаза. Смоки-макияж и влажная укладка дополнили роскошный лук.

«ты самая красивая женщина, которую я видел», «Хотел бы я поцеловать тебя», «ты действительно вдохновляешь, никогда не стареешь», «Самая лучшая танцовщица, певица, актриса, мама в мире !!! Молодец !!! И самая молодая в свои годы... Я восхищаюсь», - отреагировали пользователи.