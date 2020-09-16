Американская певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников: как можно в 51 выглядеть столь шикарно
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в крохотном розовом бикини.
Джей Ло расположилась на подстилке на пляже у самой кромки воды. Красотка приняла томную позу: улеглась на бок, подставив руку под голову. Удачный ракурс позволил поклонникам вдоволь насладиться ее аппетитным бюстом, а также восхититься нежными линиями бёдер. Звезда устремила взгляд в сторону заката.
Лопес собрала волосы в пучок и дополнила лук большими серьгами-кольцами.
"Чувство золота. Держитесь за последние несколько мгновений лета ... 🌤", - Дженнифер удивила романтическим настроением.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
«Это сияние для меня 💛»
«Почему ты такая идеальная?😘»
"королева🔥"
"Если в 51 год я буду выглядеть не так, выбросьте меня 😩"
"Великолепная богиня 😍👑"
"Ты всегда светишься !! 💓"
"Богиня пляжа! Теперь этот песок благословлен!!!"
Ранее мы сообщали, Джей Ло обескуражила брутальным образом роковой красотки. Звезда предстала на опубликованном в соцсети фото в черной сеточке, сквозь которую видно все. Актриса повернулась к камере боком, томно наклонив голову к плечу и закрыв глаза. Смоки-макияж и влажная укладка дополнили роскошный лук.
«ты самая красивая женщина, которую я видел», «Хотел бы я поцеловать тебя», «ты действительно вдохновляешь, никогда не стареешь», «Самая лучшая танцовщица, певица, актриса, мама в мире !!! Молодец !!! И самая молодая в свои годы... Я восхищаюсь», - отреагировали пользователи.
Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.
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