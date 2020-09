Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес превзошла молодых моделей в новой фотосессии

Как стало недавно известно, популярная актриса и певица снялась в этот раз в невероятно эффектной рекламе для коллекции модной обуви от DSW. 51-летняя звезда также показала на своей странице первые два жарких фото, отснятых для рекламы.

Отметим, коллекцию обуви звезда разрабатывала лично. На фан-странице звезды появился ролик со съемок, в котором артистка показала себя лишь в белой тоненькой блузе без лифчика и тонком нижнем белье в тон. Акцент фотограф сделал на загорелые и стройные ножки Дженнифер в полусапожках со змеиным принтом.

Автором фотосессии стал фотограф Грег Свейлс, который также у себя на странице опубликовал рекламное фото, процитировав слова из песни Лопес If You Had My Love в подписи.

Фанаты были более чем красноречивы под новыми постами:

«Люблю тебя, моя горячая королева», «Ты абсолютная красавица @jlo и настоящая мечта творить с 🥰», «Такая красивая, ты вообще человек? 😍🔥✨», «Это тело в возрасте 50+ лет 🔥», «когда вырасту, я хочу быть как вы», «О, моя Лопес !! Мама, ты такая великолепная. Без лифчика просто огонь😩🔥», «Лучшее🔥», «Красивая женщина», «знак творения бога ❤️💝», «Совершенство 😍😍😍👑👑👑», «Эта женщина не стареет ❤️❤️❤️».

Мы ранее писали, что Дженнифер Лопес считается одной из самых эффектных актрис и певиц, ведь в свои 50 лет может превзойти тридцатилетних и даже молоденьких красоток. Лопес поражает видом и этот раз не стал исключением. Наряд из сеточки и с черным бельем и таким же лифом подчеркнул подтянутое и эффектное тело знаменитости.

Стоит отметить, что отчаянно молодиться Лопес не приходится. Звезда не отказывает себе в радостях жизни, иногда позволяет себе кушать сладости, а в голодание Джей Ло не верит, вместо этого выбирает пищу, которая максимально наполняет ее энергией.

Оставаться подтянутой ей помогает настоящая одержимость спортом, что видно на представленном кадре. Кожа звезды очень ухоженная, упругая и не имеет изъянов. Лопес не перестает заниматься даже в собственный день рождения.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопез потрясла своим голосом.

Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопез засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все