51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес соблазнила совершенной фигурой в необычной одежде

Красотка, которая абсолютно не выглядит на свой возраст, появилась на видео с горячим красавчиком - колумбийским певцом и композитором Maluma, передает Politeka.net. Об этом Джей Ло сообщила в своем Инстаграм.

Двое артистов снялись в фильме "Выходи за меня замуж", в котором певица предстала в довольно жарких образах известной артистки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности, Лопес была в обтягивающем топе, который едва ли что-то прикрывал, при этом позволившим полюбоваться на ее пресс.

Также певица нарядилась в костюм и шубу и сделала прическу в виде кудрявых локонов, зачесанных наверх.

Кроме того, знойная красотка едва ли не целовалась с молодым красавчиком.

"🚨 Мои две совместные песни Pa’Ti - Lonely with @Maluma скоро выйдут! ✨ Не пропустите @TikTok Live: Behind the Video и двухсерийную премьеру в этот четверг в 18:00 EST / 15:00 PST. Все начинается в TikTok", - написала артистка.

За 25 минут пост собрал более 650 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети признались, что уже в восторге от этих кадров и мечтают увидеть все.

Напомним, Дженнифер Лопес опубликовала жаркое фото, на котором предстала лежа в постели.

Певица, раскинулась на мягких подушках, и с некой дерзостью смотрела в камеру.

Джей Ло надела белую рубашку, которую расстегнула сверху и снизу, оголив упругий животик и нежное плечико.

Поклонники написали звезде массу комплиментов.

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