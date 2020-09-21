Відома співачка Анна Седокова показала себе і розповіла про баскетбол

На кадрах зірка позувала у великих чоботях і піджаку. Як можна помітити, Анна вирішила не надягати штани, зате про маску не забула. Дівчина розташувалася зручно на сидіннях баскетбольної арени. Волосся у Седокової були зібрані в кіски. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери і демонструвала свої довгі ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не підкажете яке сьогодні число? 21 вересня ? Здається, ми всі пережили це 20 вересня, коли»нас всіх закриють". Баскетбольна ліга ВТБ відкрилася. Поки не ясно, як і що буде з Євролігою. Не ясно, що буде з планетою в цілому ) але ми пережили 20, а значить живемо далі", - написала Седокова.

Бузова відразу прокоментувала пост: "вітаю вас. Любові нескінченної".

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я не знала, що зараз модно ходити в купальнику і чоботях", " це зараз мода така одягати чоботи не до кінця, як Бородіна ?", "спасибі, ви теж бережіть себе, Ганнуся"," круті чобітки"," головне маска а сідниці відкриті можуть бути"," красиві ноги", " піджак де такий купити?", "Низькосортно".

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