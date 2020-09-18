Популярная певица Анна Седокова сверкнула красотой, показавшись в окружении звездных красавчиков в «золотом» наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вечерний Ургант. Сегодня . МЫ ❤️», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова в «золотом» платье позирует рядом с возлюбленным Янисом Тиммой и скандальным телеведущим Иваном Ургантом.

«Так приятно смотреть на вашу пару», «Очень очень рада за вас! Что вы счастливы и любите друг друга, несмотря на завистников и злопыхателей», «вы шикарная пара», «Такие красивые. Аня, ты светишься от счастья. Это видно невооруженным глазом. И это не может не радовать», «нереальная», «аааа, это просто бомба», - пишут ее поклонники.

Как известно, в ходе этой же передачи Седокова рассказала о том, что она с Янисом Тиммой уже поженились.

По словам знаменитости, это произошло совершенно неожиданно для нее, из-за чего все кадры с помолвки и свадьбы не обошлись без слез.

Позже удалось выяснить, что пара сыграла свадьбу еще шестого сентября. Столь большой праздник Янис и Седокова отпраздновали при помощи ужина на берегу реки с играми и танцами.

Напомним, что Седокова дала поближе рассмотреть свой "четвертый размер", ни капли стыда: "Дива-богиня".

Как сообщала Politeka, потеря обрушилась на семью Седоковой, звезда взвыла от несправедливости: «Была ближе, чем сестра».

Также Politeka писала, что жгучая Седокова растаяла в объятьях любовника и ошеломила раскованным видом: "В самое сердце".