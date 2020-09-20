Украинская певица Анна Седокова, которая уже давно живет и выступает в России, вышла замуж

Избранником 37-летней звезды стал 28-летний латвийский спортсмен Янис Тимма, баскетболист клуба «Химки».

И хотя свадьба в подмосковной Барвихе состоялась еще 6 сентября, фотографиями этого события Анна начала делиться только сейчас на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Одно из свадебных фото, на котором Седокова с мужем, старшей дочерью Алиной и младшим сыном Гектором, певица сопроводила ответом хейтерам, которые считают, что женщина с детьми никому не будет нужна.

По словам Анны, когда она в 22 года уходила с годовалой дочкой от первого мужа, белорусского футболиста Валентина Белькевича, ее мама сказала, что с ребенком она больше не будет никому не нужна.

«Прошло много лет и каждый день я продолжаю доказывать своей маме, что она не права. Как не правы те, кто ставит крест на себе», – подчеркнула Седокова.

Она добавила, что после публикации свадебных фото к ней в комментарии набежали хейтеры, которые начали писать ей едкие реплики о ней самой и ее детях.

«Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я отражение их комплексов. Я отражение их не веры в себя», – парировала певица.

Анна напомнила всем неверящим в любовь, что жизнь может развернуться и полностью изменится в 50, 60 или даже в 80 лет.

«А если бы я послушала свою маму в 22, то моя бы закончилась тогда», – добавила она.

Артистка поблагодарила своего мужа Яниса за доброту и принятие, а также пожелала всем стремиться к добру, доверять своему сердцу и инстринктам.

«И никогда !!! Никогда не думаете, что это конец. Это всего лишь новое начало ❤️», – подытожила она.

Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия, в которой подписчики поздравляли Анну и поддерживали ее, но были и те, кто не разделял ее оптимизма, хотя таких – меньшинство.

На пост артистки отреагировала и известная украинская телеведущая Леся Никитюк.

«Боже какие вы классные) Алиночка и малой шкарапет🙈😁😘😘😘!», – написала она.

Напомним, что Седокова дала поближе рассмотреть свой "четвертый размер", ни капли стыда: "Дива-богиня".

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