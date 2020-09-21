Популярна українська виконавиця Світлана Лобода підкорила ніжним образом з букетом квітів в руках

Світлана Лобода любить показувати себе без макіяжу, укладок і в простому домашньому образі. Також зірка не боїться критики, не реагуючи на неї зовсім. Цього разу артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram сонячний кадр, на якому показала ідеальний ранок.

Як з'ясувалося з підпису знаменитості, свій ідеальний і добрий ранок Світлана зустрічає дійсно у себе вдома - в Києві. На новому кадрі співачка без макіяжу, укладок і модних образів позувала оголеним плечем, сховавшись за букетом.

"Мій ранок у Києві", - написала вона.

Як і очікувалося, фанати відразу ж обговорили приїзд знаменитості додому:

«Класно, коли ранок починається з Вашого ефіру❤️», «нереальна🔥 🔥», «ранок починається з лободона😂❤️», «нічого жіночніше і красивіше я ще не бачила, як завжди шикарна і чарівна lo❤️», «спасибі за зустріч і за фото ❤❤❤❤», «От би щоранку так😊», «красуня 😍», «милашка, дочекалися вашого прямого затишного, гарячого ефіру ❤», «цариця❤️», «красива мила ніжна красива дівчина кохана», "Оля Полякова отримає інфаркт!!!!".

Раніше ми також писали, що Світлана Лобода славиться ідеальним доглядом за собою, адже вже через два місяці після пологів вона важила стільки ж, як і до пологів другої дочки і навіть відзняла одну з кращих своїх пляжних фотосесій. Як відомо, багато хто цікавиться відходом артистки за собою. Сама Світлана нічого не приховує.

Тренування Лободи починаються з розтяжки і дихальних вправ. Потім Світлана переходить до елементів хореографії та стрибків. Вдома співачка робить упор на литкові м'язи, а також на стегна і підтягує сідниці.

При цьому співачка також дуже багато енергії витрачає під час своїх концертів, а кращими тренерами є для неї власні танцюристи. Сама Світлана любить танцювати разом з колегами, на відпочинку і навіть в гримерці, тому займатися з танцюристами для неї не складає труднощів. Як видно на фан-відео, Лобода також любить інтригувати апетитними розминками перед дзеркалом.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

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