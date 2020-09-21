Популярна українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна 2018", з'явилася без білизни

Модель постала у вельми відвертому образі, який не міг залишити нікого байдужим, повідомляє Politeka.net.

Зірка постала в чорному болеро, яке розчахнулося від того, що красуня закинула руки на потилицю.

Довга прикраса на шиї додала акценту настільки відвертому образу. Модель засвітила частину пишних грудей і плоский животик. Види просто вражали красою.

Зірка також була в довгій спідниці, яка прикрила її довгі стрункі ніжки.

Фотограф вів зйомку знизу, через що форми Гузь виглядали ще спокусливіше.

Також на іншому фото модель показали в повний зріст. Леоніла позувала в красивому залі елітного готелю, пильно дивлячись в камеру. Від її краси не можна відірватися.

За півгодини пост зібрав 500 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Леоніла Гузь продемонструвала всю свою красу.

Так, модель позувала в білій сорочці, від чого її вигляд здавався ошатним. На руці красуні блищав годинник. Волосся зірка красиво поклала, воно лягло рівною хвилею.

Макіяж підкреслив форму очей Леоніли, тому в них не можна було перестати дивитися.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь зробила селфі, на якому відобразила своє обличчя крупним планом.

Вільну руку красуня запустила в своє розпущене волосся, а її томний погляд, здається, може приворожити навіть через фотографію. З одягу на знаменитості можна помітити тільки білу толстовку.

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