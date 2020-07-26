Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в смелом образе
На фото красотка позирует в купальнике телесного цвета и босоножках. Девушка держится за трубу, позируя на крыше. Леонила соблазнительно выгнулась, демонстрируя соблазнительные формы без капельки смущения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Прекрасно", "Богиня", "Симпатичная труба", "Идеальная", "Какое фото", "Вот это красотка. И телом хороша и водопровод починит", "Бомбита мирового масштаба".
Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь покорила новым снимком.
Гузь позирует изогнувшись и подперев лицо рукой. Она смотрит в кадр приоткрыв рот. Томный образ подчеркнут ярким макияжем с акцентом на глаза. Волосы аккуратно уложены.
«Лучшая», «Удивительное фото», «Просто потрясающая, удивительное фото», «Шикарная, красивая», «Вау», - пишут в комментариях.
Сообщалось, что Известная украинская модель Леонила Гусь показала свою красоту без лишнего.
На фото Гузь позирует в черном купальнике, а образ дополнила стильными очками. Леонила волосы собрала в хвост, а сама позировала на фоне моря в Монако.
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