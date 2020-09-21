Відома модель Міла Кузнєцова показала, як розважається в Харкові

На фото Міла позувала без білизни та одягу, прикрившись тільки ковдрою. Зірка розташувалася в ліжку, а волосся зібрала назад. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи пишний бюст, який прямо випирав. На ще одному кадрі Кузнєцова була вже у ванній кімнаті в халаті. Дівчина не змогла помістити груди в нього, тому вона випирала. Модель сиділа на краю резервуара, спокусливо позуючи. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Шикарна дівчина", "Прекрасна матуся", " Мила, хто тебе так витончено пакував в ковдру?!", "Баварського пива + хорошого хлопця", " це виглядає загрозливо....і можу тільки поспівчувати Вам....", "Супермодель"," краса, хочу до тебе","апетитна красуня".

Повідомлялося, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, поділилася новим фото.

На своїй сторінці в Instagram пишногруда красуня опублікувала спільний знімок з ведучим Improv Live Show на Новому каналі Володимиром Шумко. Для такої зустрічі Міла вибрала довге світле плаття в підлогу з традиційним декольте.

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