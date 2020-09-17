Известная модель Мила Кузнецова показала себя, удивив формами

На фото красотка показалась в наряде с большим декольте. Волосы у Милы были собраны назад, а образ звезда дополнила ярким макияжем. Девушка сидела на заднем сиденье автомобиля, демонстрируя пышную грудь максимально близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Пушка, идеальный ракурс".

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о желаниях.

На фото Мила показалась в огромном наряде, который состоял из веревочек. Красотка таким образом попыталась вместить грудь 13 размера, но удалось не полностью. Образ Кузнецова дополнила стильными очками, а сама смотрела в объектив камеры. Волосы у девушки были распущены.

Мы писали, что известная модель Мила Кузнецова, у которой 13-й размер бюста, показала себя в необычном виде.

На фото Мила позирует в красном купальнике на веревочках. Остальную часть наряда не видно, красотка сидела в кресле. Волосы у девушки были распущенными, а Кузнецова смотрела в объектив камеры. Звезда себя сняла сверху, поэтому можно увидеть огромный бюст, почти не прикрытый.

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