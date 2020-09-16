Известная украинская модель Мила Кузнецова показала себя и рассказала о желаниях

На фото Мила показалась в огромном наряде, который состоял из веревочек. Красотка таким образом попыталась вместить грудь 13 размера, но удалось не полностью. Образ Кузнецова дополнила стильными очками, а сама смотрела в объектив камеры. Волосы у девушки были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я так хочу чтобы лето не кончалось", - написала Мила.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"И я хочу, но и осенью тоже будет круто", Но оно к сожалению закончилось ...правда ещё есть время насладиться теплыми деньками", "Mamma Mia!", "Вы уже как мулаточка загорели, когда домой планируете?", "Прямо подушки безопасности", "Этого наверное никто не хочет", "Тоже не хочу конца лета. Мила, вы классно загорели", "Но оно уже увы закончилось. Только тепло радует".

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова показала, как развлекается на отдыхе.

На кадрах Мила позировала в красном купальнике с огромным декольте. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Кузнецова стояла в бассейне и танцевала под хит Потапа, который быстро распространился в сети ТикТок.

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