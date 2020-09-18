Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, восхитила формами в декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах видно, что Кузнецова решила принять участие в популярном флешмобе, в ходе которого нужно повернуть телефон на 360 градусов, стоя при этом перед зеркалом.

При этом Кузнецова выбрала для участия экстремальный купальник, который едва выдерживал вес ее внушительных «бомб». Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Огромные, как не крути», «ваау, такие большие», «прекрасна, как всегда», «выглядишь невероятно», «как всегда – бомба», «шикарная женщина», «хороша до безобразия», - пишут они.

До этого мы писали, что известная модель Мила Кузнецова показала себя в необычном образе, похваставшись отдыхом

На фото красавица позировала в полосатом купальнике, демонстрируя себя довольно близко. Образ Мила дополнила стильными очками, а волосы собрала в хвост. Можно на фоне увидеть песок и шезлонги, но трудно на них обратить внимание, так как все внимание на пышном бюсте звезды, который занимал огромную часть кадра.

Напомним, украинка с 13-м размером обтянула бюст веревочками, эффектный ракурс

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером похвасталась богатством в экстремальном купальнике

Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером засмущала своим бюстом королеву Елизавету II