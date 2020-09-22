Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видами в червоній сукні

Фанати зірки опублікували кадри у своїй групі, пише Politeka.net. Модель на відео позує в розкішній довгій сукні з глибоким декольте і довгим розрізом на спідниці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Спокусниця пограла принадами на камеру. Зірка виставила ніжку з довгого розрізу, погладивши стегно рукою. Ракурс був цікавим і, здавалося, що красуня була без білизни.

Кайлі порухала головою, ніби збираючись відкинути свої довгі чорні локони.

Декольте також притягувало погляд, тим більше акценту додавала блискуча прикраса.

Модель ефектно пройшлася, ледь утримуючи пишні груди. Її ніжки виглядали розкішно в туфлях на довгій шпильці.

Загалом образ вийшов просто ідеальним і дуже спекотним.

"Полум'я", - зазначив користувач мережі.

За дві години пост зібрав понад 700 лайків і трохи коментарів, де люди висловлювали своє захоплення не тільки зовнішності Дженнер, але і підібраній пісні авторами.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в ультра-короткому топі, який обтягнув її груди.

Завдяки довжині можна добре розглянути пружний живіт і тонку талію Кайлі. Зірка зробила акцент на вигині завдяки блискучому і золотистому паску.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в мереживній білизні, ефектно зігнувшись на камеру. При цьому образ красуня доповнила розпущеним волоссям і канатом, який обв'язала навколо себе.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на розкутість зірки і написали їй масу приємних слів.

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