Скандал зі зрадою Тарзана Наташі Корольовій не обговорює хіба що ледачий. Подібна "слава" погано відігралася на здоров'ї літньої матері стриптизера

Рідний брат Тарзана, Олександр Глушко, в ефірі програми "Зірки зійшлися" розповів, що батьки дуже переживають за Сергія (справжнє ім'я артиста, - ред.) і Наташу.

"За ним хіба встежиш. У кожного з нас своє життя. Що можуть сказати в ситуації, що склалася, наші старі батьки - матері погано. Вони хотіли цього досягти?» ,- заявив брат танцюриста.

Негативно висловилася з приводу поведінки Тарзана і присутня в студії актриса Людмила Поргіна: "Може вже іншу професію Тарзан вибере. Досить з голою пипиською і попкою бігати по сцені. Все це смішно. Смішно, що до нього незнайомка приїжджає в будинок. Такий поганий театр. Мені здається, це проплачений піар. Серьога постарів вже, яка любов, які почуття?»

Варто відзначити, в історію зі зрадою, крадіжкою і вагітністю не вірить не тільки Поргіна - багато хто в мережі вважає, що пара вигадала весь цей "треш" заради піару.

Нагадаємо, після того як маловідома 28-річна актриса Анастасія Шульженко звернулася до адвоката, повідомивши, що вагітна від Тарзана, в мережі піднявся небувалий шум, в результаті чого доведений до відчаю танцюрист зізнався в зраді - мовляв, привів-таки додому коханку. Глушко повідомив, що "судити його можуть тільки Бог і дружина". Через кілька годин артист одумався та видалив емоційне відеозвернення зі своєї сторінки в Instagram.

Крім того, стриптизер звинуватив Шульженко і її подружку у великій крадіжці.

Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".

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