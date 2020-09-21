Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе на відпочинку

На фото красуня здалася в коротких шортах і купальнику. Надя доповнила образ стильним капелюхом, а в руках тримала морозиво на паличці. Волосся у Дорофєєвої були розпущені, зірка позувала на тлі стіни. Співачка дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи фото трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Язик", - лаконічно підписала Надя смайликом фото.

Відразу під фото поставили три сердечка Леся Нікітюк.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"З такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром", "Ням-ням", " а де таке морозиво купити? Не знайшов позначки)", "Як літо було на карантинах сиділи, а ща морозиво, голими ходити... Ще тижні дві три і капець, знову карантин"," Дорофєєва, не тряси своїми кістками", " Ой, як морозива відразу захотілося!", "Літо вже закінчилося, а у Наді воно тільки почалося".

Повідомлялося, що українська виконавиця Надя Дорофєєва спантеличила шанувальників витівкою під час відпочинку на морі.

"Взяв на абордаж Міша Кацурін", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Дорофєєву обіймає Михайло, а сама пара сидить на краю човна. Трохи пізніше схожий пост зробив і чоловік Дорофєєвої-Володимир Дантес.

Нагадавши, чоловік Дорофєєвої Дантес перевершив Тарзана, зробивши щиросерде " визнання»

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