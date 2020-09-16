Украинская исполнительница Надя Дорофеева покорила поклонников, посветив роскошной фигурой в кожаном корсете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Киев, одного Последнего Танца нам с тобой мало!» - говорится в сообщении.

Уточним, что в своем после Дорофеева анонсировала еще один концерт вместе с «Позитивом» в Дворце Украины. На опубликованном снимке она в кожаном корсете и черном корсете, который дополнила эффектным топом и макияжем.

«Никто не распадется, успокойтесь», «безумный наряд», «опять у меня слёзы пошли», «крутая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 30-летняя украинская певица и блогер Надя Дорофеева впечатлила "вкусным" видео

Звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в вызывающем образе: черном боди с тянущимся шлейфом и милыми ушками, как у зайчика из Playboy.

Девушка козырнула формами в смелом наряде во время эфира "Танців з зірками". Так, в третьем выпуске, посвященном теме любви, Надя заняла одно из судейских кресел, а вот ее супруг, Владимир Дантес, стал ведущим.

Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру

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