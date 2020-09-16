Украинская исполнительница Надя Дорофеева покорила поклонников, посветив роскошной фигурой в кожаном корсете
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Киев, одного Последнего Танца нам с тобой мало!» - говорится в сообщении.
Уточним, что в своем после Дорофеева анонсировала еще один концерт вместе с «Позитивом» в Дворце Украины. На опубликованном снимке она в кожаном корсете и черном корсете, который дополнила эффектным топом и макияжем.
«Никто не распадется, успокойтесь», «безумный наряд», «опять у меня слёзы пошли», «крутая», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что 30-летняя украинская певица и блогер Надя Дорофеева впечатлила "вкусным" видео
Звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в вызывающем образе: черном боди с тянущимся шлейфом и милыми ушками, как у зайчика из Playboy.
Девушка козырнула формами в смелом наряде во время эфира "Танців з зірками". Так, в третьем выпуске, посвященном теме любви, Надя заняла одно из судейских кресел, а вот ее супруг, Владимир Дантес, стал ведущим.
Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру
А еще Politeka писала, что Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом
Также Politeka сообщала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками