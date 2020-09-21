Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, підкорила сміливістю в ліфті

Красуня нерідко публікує в своєму Instagram спекотні фото з ліфта, повідомляє Politeka.net. Цього разу українська знаменитість зробила селфі в дзеркало ліфта.

Зірка була в чорному обтягуючому топіку на тонких бретельках. Величезний бюст ледь не вистрибував з маленького одягу. Крім того, за виразними ознаками було помітно, що модель була без білизни.

Завдяки довжині топіка не можна відірвати погляду від пружного животика і бездоганного преса моделі. Омович, підняла руку вгору, і тим самим також відобразила стрункі ніжки і красиві стегна в джинсових міні-шортах.

Примітно, що модель тримала в руках величезний букет квітів.

Всього за сім хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ідеальна фігура😍 🔥", "Ви прекрасні. 👌 🏼 ", "Вау, круто", "найкрасивіша❤️🤗", "відмінно виглядаєш, ти красива", " найкрасивіша ❤ ️🤗 ", "😍 😍 😍 😍шик🔥", "красуня😍","💖 💖 💖... красиве сексуальне тіло 💋", " дуже дивна поза😐", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович була в довгій червоній сукні на голе тіло, що можна помітити по виразним пікантним деталям. Червона тканина красиво обтягнула розкішну фігуру знаменитості - великі груди, тонку талію і красиві стегна.

Раніше ми писали, що Олена Омович позує у себе в спальні, ефектно приспустивши штани. При цьому крихітний топ максимально оголює пружні принади знаменитості.

Модель уточнила, що кадр був зроблений практично опівдні.

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