Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поиграла пышным бюстом

Звезда регулярно публикует в Инстаграм жаркие кадры, сообщает Politeka.net. Модель недавно сделала новую операцию по увеличению груди, и теперь ее формы выглядят более соблазнительно.

В этот раз Омович разместила в сториз кадр в откровенном топике. Звезда делала селфи в зеркало, представ в розовом топике, под которым не было белья.

Большие прелести запрятались под тканью, засветив самое сокровенное. Пикантности прибавляло то, что топ был завязан между грудями игривым узелком.

Казалось, прелести едва держались от того, чтобы не показаться наружу.

Нельзя не заметить тонкую талию красотки, а также ее идеальный пресс.

Маленькие джинсовые шортики на ремешки смотрелись на Алене интересно.

Звезда поиграла с волосами, ее губы и ресницы были подчеркнуты.

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз.

Напомним, Алена Омович позировала у зеркала, делая селфи. При этом ее большие прелести едва ли не выпрыгивали из пиджака. Оказалось, модель "забыла" надеть под одежду что-либо.

Фото получилось очень соблазнительным, грудь "налилась" под красной тканью.

Ранее мы писали, что Алена Омович позировала в крохотном бикини, которое практически не скрывает грудь шестого размера. Она показала фанатам тонкую талию и упругий плоский живот, а также полное отсутствие хоть капли жира на бедрах.

За час фото собрало свыше девяти тысяч лайков, а поклонники не поскупились на комплименты.

Напомним, украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини.

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян украсила свой шестой размер мини-бикини, кадры красоты.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян натянула на огромный бюст бикини на невидимых бретельках.