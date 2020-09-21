Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, покорила смелостью в лифте

Красотка нередко публикует в своем инстаграм жаркие фото из лифта, сообщает Politeka.net. В этот раз украинская знаменитость сделала селфи в зеркало лифта.

Звезда была в черном обтягивающем топике на тонких бретельках. Огромный бюст едва не выпрыгивал из маленькой одежды. Кроме того, по отчетливым признакам было заметно, что модель была без белья.

Благодаря длине топика нельзя оторвать взгляда от упругого животика и безупречного пресса модели. Омович, подняла руку вверх, и тем самым также запечатлела стройные ножки и красивые бедра в джинсовых мини-шортах.

Примечательно, что модель держала в руках огромный букет цветов.

Всего за семь минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Идеальная фигура😍🔥", "Вы прекрасны. 👌🏼", "Вау, круто", "Самая красивая ❤️🤗", "Отлично смотришься, ты красивая", "Самая красивая ❤️🤗 ", "😍😍😍😍 шик🔥", "Красотка 😍", "💖💖💖 ... красивое сексуальное тело 💋", "очень странная поза😐", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович была в длинном красном платье на голое тело, что можно заметить по отчетливым пикантным деталям. Красная ткань красиво обтянула роскошную фигуру знаменитости - большую грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Ранее мы писали, что Алена Омович позирует у себя в спальне, эффектно приспустив штаны. При этом крохотный топ максимально оголяет упругие прелести знаменитости.

Модель уточнила, что кадр был сделан практически в полдень.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини