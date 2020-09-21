Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про захід

На фото Міша здалася в блискучому піджаку і чорному топі, який практично не прикрив пишні форми дівчини. Поруч можна побачити красунь, які були в напівпрозорих костюмах і колготах в сіточку. Романова волосся залишила розпущеним, а дівчата зібрали в хвости. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Переповнюють емоції від зустрічі з вами. Спасибі, Запоріжжя", - написала Міша під фото.

Фанати поставили більше 5 тисяч лайків під фото і написали коментарі:

"Яка ж ти красива", "Сонечко, ти дуже гарна", "Спасибі за виступ, дуже було гарно", "Міша, ти нереальна", "талановита і красива, щороку відпочиваю в Херсоні в Залізному порту і всім місцевим і не тільки місцевим розповідаю які таланти у них народилися", "Це тріо вогонь", "Нова група "ВІА Гра", "Шикарна Мішель".

Повідомлялося, що колишня солістка групи «ВІА Гра» Міша Романова похвалилася формами в оточенні подруг.

«Ми зараз вже виходимо на сцену. Дівчата, як настрій?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Романова позує в пікантному концертному вбранні, який максимально оголює її значні форми.

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