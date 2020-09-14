Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова восхитила поклонников, расставив ноги на камеру в одном кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Романова позирует в черном кружевном белье, эффектно усевшись на стуле. Помимо самого белья, на красотке виднеются высокие ботфорды и черная накидка. Ней она решила прикрыть пикантные места, но вышло это не очень эффективно.

«Пантера!», «шикарная», «малышка, ты космос», «бомба наряд», - пишут ее поклонники.

Уточним, что сами кадры знаменитость никак не подписала. Вместо этого в посте она разместила стикер в виде черного сердца.

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Певица выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" кадры новой фотосессии, для которой нарядилась в обтягивающие белые штаны и клетчатую розовую блузку. Примечательно, что она позировала босиком и расстегнула несколько верхних пуговиц.

Ради ярких фото Миша Романова порезвилась в красивой деревянной беседке. Не некоторых кадрах исполнительница забралась на перила и свесила вниз свои стройные ноги, штаны выгодно подчеркнули ее упругие бедра и ягодицы. На других снимках звезда предстала уже внутри беседки, она приняла несколько простых поз, посветив декольте с томным взглядом. Судя по кадрам, под низ девушка не надела бюстгальтер. Благодаря удачным ракурсам кажется, что формы сейчас выскользнут из-под ткани.

Напомним, что Миша Романова довела до безумия формами в мокром купальнике: только Барских не хватает.

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