Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова восхитила поклонников, расставив ноги на камеру в одном кружеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Обратим внимание, что на опубликованном кадре Романова позирует в черном кружевном белье, эффектно усевшись на стуле. Помимо самого белья, на красотке виднеются высокие ботфорды и черная накидка. Ней она решила прикрыть пикантные места, но вышло это не очень эффективно.
«Пантера!», «шикарная», «малышка, ты космос», «бомба наряд», - пишут ее поклонники.
Уточним, что сами кадры знаменитость никак не подписала. Вместо этого в посте она разместила стикер в виде черного сердца.
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До этого мы рассказывали, что экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова порадовала соблазнительным осенним образом
Певица выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" кадры новой фотосессии, для которой нарядилась в обтягивающие белые штаны и клетчатую розовую блузку. Примечательно, что она позировала босиком и расстегнула несколько верхних пуговиц.
Ради ярких фото Миша Романова порезвилась в красивой деревянной беседке. Не некоторых кадрах исполнительница забралась на перила и свесила вниз свои стройные ноги, штаны выгодно подчеркнули ее упругие бедра и ягодицы. На других снимках звезда предстала уже внутри беседки, она приняла несколько простых поз, посветив декольте с томным взглядом. Судя по кадрам, под низ девушка не надела бюстгальтер. Благодаря удачным ракурсам кажется, что формы сейчас выскользнут из-под ткани.
Напомним, что Миша Романова довела до безумия формами в мокром купальнике: только Барских не хватает.
А еще Politeka писала, что Романова избавилась от лишнего и ошеломила упругими формами: "На Викторию Бекхэм похожа".
Также Politeka сообщала, что жгучая блондинка из ВИА Гры восхитила переменами во внешности: «Кошечка».