Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова порадовала соблазнительным осенним образом

Как сообщает Politeka.net, певица выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" кадры новой фотосессии, для которой нарядилась в обтягивающие белые штаны и клетчатую розовую блузку. Примечательно, что она позировала босиком и расстегнула несколько верхних пуговиц.

Ради ярких фото Миша Романова порезвилась в красивой деревянной беседке. Не некоторых кадрах исполнительница забралась на перила и свесила вниз свои стройные ноги, штаны выгодно подчеркнули ее упругие бедра и ягодицы. На других снимках звезда предстала уже внутри беседки, она приняла несколько простых поз, посветив декольте с томным взглядом. Судя по кадрам, под низ девушка не надела бюстгальтер. Благодаря удачным ракурсам кажется, что формы сейчас выскользнут из-под ткани.

"Осень пока не чувствуется🙈 Какое фото вам нравится?", - поинтересовалась знаменитость. Пользователи социальной сети выразили свое мнение в комментариях к фотографиям, даже ее коллега Эрика Герцег не удержалась:

"Всеее 😍 самая красивая Миша❤️"; "Первое. Вы невероятная красотка 👍"; "Шикарная на всех фото. 😊"; "Как меняют лицо бровки, тебе эта форма очень идёт"; "Все фото красивые 🌹🌹🌹"; "Ты очень красивая и все фотографии просто сразу понравились! 👍😘♥️❤️🔥Тебе такие фотосесии подходят ❤️❤️❤️"; "Лапуля , все фото изумительны 😍😍😍😍😍".

Напомним, что Миша Романова довела до безумия формами в мокром купальнике: только Барских не хватает.

А еще Politeka писала, что Романова избавилась от лишнего и ошеломила упругими формами: "На Викторию Бекхэм похожа".

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