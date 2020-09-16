Известная певица Миша Романова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя и рассказала о гороскопах

На фото Миша показалась в черном платье с приличным декольте в виде кольца. Как можно заметить, Романова не любительница белья, зато любит открытые плечи. Волосы у красотки были распущены, а сама звезда смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Львы такие Львы.

Три-четыре дня в неделю Львица "грузится" в депрессиях, а в остальное время справедливо мнит себя подарком судьбы для тебя, друг мой. А вы верите в гороскопы?", - написала Миша под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Львица, вооружена красотой и диким характером", "Весы хорошие у тебя", "Здесь стали похожи на Анастасию Котову", "Взгляд моей любимой Госпожи", "Стараюсь не особо верить, но иногда настолько точно описано!. Львица...", "Любая депрессия тебе к лицу, моя Львица".

Сообщалось, что бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова восхитила поклонников, расставив ноги на камеру в одном кружеве.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Романова позирует в черном кружевном белье, эффектно усевшись на стуле. Помимо самого белья, на красотке виднеются высокие ботфорды и черная накидка.

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