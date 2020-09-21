39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон постала в досить сміливому вигляді

Заводна блондинка активно веде свій аккаунт в Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка часто публікувала відфотошоплені знімки, але цього разу вирішила порадувати своїх 12,8 мільйона підписників провокаційним відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, модель постала майже оголеною. Красуня прикривала своє тіло довгим білим рушником.

Модель трохи стиснула груди, які стала здаватися об'ємніше. Довге волосся красуня поклала набік. При цьому її плічко світилося на світлі ніби шовкова тканина.

Красуня зробила макіяж з акцентом на очі, пишні вії виглядали ідеально. Губи трохи блищали від красивого блиску.

Грайлива Періс покрутилася перед камерою, іноді посміхаючись. Кадри вийшли не тільки спекотними, а й інтригуючими.

За чотири години пост зібрав майже 500 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі називали зірку чудовою.

"Пустунка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала на дивані, трохи вигнувшись для ідеального ракурсу.

Зірка одягла світле боді з великою сіткою на спині, завдяки цьому було видно оголене тіло красуні.

Модель посвітила пружними сідницями, розставивши стрункі ніжки.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала сидячи в кріслі. Зірка одягла боді з довгим декольте, яке доходило майже до пупка. Такому довгому вирізу надавав акценту ланцюжок з кулоном.

Прозора тканина надавала образу пікантності, хоча крізь неї не було видно нічого інтимного.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».