39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон предстала в довольно смелом виде

Заводная блондинка активно ведет свой аккаунт в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда часто публиковала отфотошопленные снимки, но в этот раз решила порадовать своих 12,8 миллиона подписчиков провокационным видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, модель предстала почти обнаженной. Красотка прикрывала свое тело длинным белым полотенцем.

Модель немного сжала грудь, которая стала казаться объемнее. Длинные волосы красотка уложила набок. При этом ее плечико светилось на свету будто шелкова ткань.

Красотка сделала макияж с акцентом на глаза, пышные ресницы выглядели идеально. Губы немного блестели от красивого блеска.

Игривая Пэрис покрутилась перед камерой, иногда улыбаясь. Кадры получились не только жаркими, но и интригующими.

За четыре часа пост собрал почти 500 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети называли звезду великолепной.

"Озорница", - написал один из поклонников.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала на диване, немного выгнувшись для идеального ракурса.

Звезда надела светлое боди с крупной сеткой на спине, благодаря этому было видно обнаженное тело красотки.

Модель посветила упругими ягодицами, расставив стройные ножки.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала сидя в кресле. Звезда надела боди с длинным декольте, которое доходило почти до пупка. Такому длинному вырезу придавала акцента цепочка с кулоном.

Прозрачная ткань придавала образу пикантности, хотя сквозь нее не было видно ничего интимного.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».