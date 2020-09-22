Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала ніжний образ в ресторані
Дівчина прославилася в Instagram завдяки унікальній і ефектній зовнішності. Кожен день Бахарі публікує нові фото, в яких показує всілякі трендові образи і демонструє зміни іміджу завдяки сукням, які завжди підкреслюють її пишні груди.
Оскільки брюнетці подобається робити акцент саме на своїх формах, вона вибирає плаття, кофти і топи з глибокими вирізами і нереальними декольте. Так, на милому кадрі в ресторані, Гюль вперше за довгий час вирішила поїсти «шкідливої» їжі і блиснула заодно чином в бежевому гольфі з вирізом на бюсті і ідеальним макіяжем.
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"😂 😭Відмова від відповідальності: Це фото було зроблено, коли мій графік харчування був нормальним🤷 🏻 ♀», - жартівливо виправдалася Бахарі.
Фанати відповіли відразу:
"А ви знаєте, як це смачно?", "Я не вірив у любов з першого погляду ... поки не побачив тебе!",» Люблю тебе смачно«, "Красива жінка фантастичні компліменти 😚 ""Так красиво«," яке ваше етнічне походження?", "Спасибі, що благословили мене своєю красою. Шалено красива", " вау, красуня з іншого царства, а не піца, хоча це теж нормально, сподіваюся, вам сподобалося», «чудова дівчина💗 💗».
Ми також писали, що дівчина постійно рекламує модний одяг і навіть коли відвідує ресторани, кафетерії або просто прогулюється на вулиці, вона займається роботою. У соціальній мережі Instagram Гюль можна знайти найрізноманітніші приклади образів, які вважає за краще модель.
При цьому головною її родзинкою залишається те, що Бахарі воліє підкреслювати дуже пишні груди сміливими декольте, а стегна розрізами на спідницях і сукнях. І хоча межі дозволеного Бахарі не переходить, фанатам достатньо і таких пікантних образів для обговорень.
На новому фото модель позувала лише в укороченому топіку і неймовірною спідниці з розрізами вище стегон, чим здивувала мережу.
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