Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, не смогла скрыть упругие формы в слишком короткой маечке

Девушка примерила новую трендовую одежду в спортивном стиле, чем повергла фанатов в шок. Предпочитая классические и смелые наряды, Гюль показывает себя на публике исключительно в платьях с блестками и пикантными вырезами на груди.

Поэтому фото, на котором девушка лишь в ультра-короткой маечке и спортивных штанах очень удивило поклонников. Свои длинные локоны Бахари оставила распущенными, а чтобы показать грудь во всей красе, и вовсе задрала одну руку вверх. Солнечное фото на закате впечатлило пользователей Инстаграм.

«Что они думают, когда вы говорите "инженер"⚒🙄,» - написала остроумно Гюль.

Вот как реагируют фанаты:

«Вот это формочки👍», «Прекрасный образ», «работай детка, нагибайся», «Ты нереальная просто такая красивая 😍», «это очень провокационно .... ууууу малышка на стиле 😍😍😍», «Хорошее фото», «Нежная роза для великолепных и милых женщин, таких как вы, ваша великолепная и ваша сладкая, как мед, очень красивая картинка 🔥🔥🔥😊», «Кто так думает? Кто они? 👀», «Золотая леди», «Судя по внешнему виду этой публикации и вашей страницы, очевидно, что вы поддерживаете форму и ведете здоровый образ жизни» , «Что за малышка!».

Ранее мы писали, что девушка является амбассадором известного бренда одежды, поэтому в ее Инстаграм-профиле много кадров, на которых она позирует в самых разных платьях. Бахари нравится поражать пикантными образами с акцентом на пышную грудь.

Эффектная и примечательная внешность сделала Гюль популярной за довольно короткий срок и теперь, чтобы поддержать внимание фанатов, девушка старается постоянно обновлять свой профиль. Новый кадр, на котором Бахари позировала в тесном розовом платье с блестками и ярком макияжем на лице. Длинные локоны модель решила распустить. При этом фанатам образ куклы Барби очень понравился:

«Не заставляй меня становиться дикой», - написала Бахари.

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