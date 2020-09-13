Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвасталась достоинствами в салатовом платье

Молодая и очень популярная модель прославилась благодаря безупречному чувству стиля. Каждый день красотка публикует в социальной сети Инстаграм жаркие фото, на которых позирует в платьях с самыми смелыми декольте и разрезами на бедрах. При этом Бахари нравится оставлять место для воображения.

Девушка не публикует откровенных кадров и не оголяется для слишком смелых фото. Ей нравится делать акцент на груди и подчеркивать пышные бедра, поэтому этот раз также не был исключением. На стильном фото модель появилась в салатовом мини-платье с необычными вырезами по бокам в таком же стиле был сделан и глубокий вырез на бюсте.

Смелый выбор наряда не остался незамеченным фанатами:

«Завораживающая малышка», «Правило Девы👌», «Горячо Горячо 🔥🔥🔥💖😘», «Выглядит хорошей девушкой 👌🏼», «Когда вы # Самая красивая женщина в мире, просто зайдите в любой бар или ресторан, и все будут праздновать вместе с вами. 😍💘!», «Наслаждайся этим, ьак и просятся наружу 👍😎», «Ты такая идеальная 😍💚» «добро милостиво. 😭🙌🏽», «Поразила наповал» «фантастическое декольте», - написали фанаты.

Мы также писали, что оень редко модель делится личными кадрами не из постановочной съемки, поэтому такие фото всегда набирают больше комментариев от фанатов. Под одним из таких кадров поклонники бурно обсудили фигуру знаменитости.

Дело в том, что Бахари показала себя в кислотно-салатовом бикини и тут же восхитила сеть размерами бюста и бедер:

«Кто будет так счастлив с тобой, детка?», «Как красиво, стильно😍😍», «Да, это красивая девушка», «Посмотри на себя 🔥», «Ваш следующий пункт назначения? 👍»,

Также ранее модель не смогла скрыть упругие формы в слишком короткой маечке. Девушка примерила новую трендовую одежду в спортивном стиле.

Поэтому фото, на котором девушка лишь в ультра-короткой маечке и спортивных штанах очень удивило поклонников. Свои длинные локоны Бахари оставила распущенными, а чтобы показать грудь во всей красе, и вовсе задрала одну руку вверх. Солнечное фото на закате впечатлило пользователей Инстаграм.

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