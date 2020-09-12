Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала идеальные формы на отдыхе

Девушка довольно давно сотрудничает с магазинами модной одежды, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм появляется все больше кадров в новых нарядах, которые она показывает лишь один раз. Сама Гюль любит подписывать снимки дерзкими цитатами и смело заявляет, что не реагирует на критику.

Очень редко модель делится личными кадрами не из постановочной съемки, поэтому такие фото всегда набирают больше комментариев от фанатов. Под одним из таких кадров поклонники бурно обсудили фигуру знаменитости.

Дело в том, что Бахари показала себя в кислотно-салатовом бикини и тут же восхитила сеть размерами бюста и бедер:

«Кто будет так счастлив с тобой, детка?», «Как красиво, стильно😍😍», «Да, это красивая девушка», «Посмотри на себя 🔥», «Ваш следующий пункт назначения? 👍», «Хочу🔥❤️», «Девушка 😍, у тебя такой потрясающий вид, отправляйся к нам, чтобы присоединиться к нашему клубу послов», «Идеально», «Вау, как прогнулась», «почему так ярко», - пишут пользователи.

Также ранее модель не смогла скрыть упругие формы в слишком короткой маечке. Девушка примерила новую трендовую одежду в спортивном стиле.

Поэтому фото, на котором девушка лишь в ультра-короткой маечке и спортивных штанах очень удивило поклонников. Свои длинные локоны Бахари оставила распущенными, а чтобы показать грудь во всей красе, и вовсе задрала одну руку вверх. Солнечное фото на закате впечатлило пользователей Инстаграм.

Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала себя в необычном виде на радость фанатов.

На фото Бахари показалась в синем платье с большим декольте. Красотка не надевала белье, поэтому можно легко оценить пышную грудь девушки. Бахари смотрела прямо в объектив камеры, а образ дополнила сумочкой в руке.

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