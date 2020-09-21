Відома американська актриса Дженніфер Лопес показала себе і розповіла про виступ

На кадрах Джей Ло була в шикарній сукні з величезним декольте і без білизни. Зірка не прикрила і нижню частину тіла, тому на подіумі можна оцінити ефектні ніжки красуні. Дженніфер пройшлася в сукні, убивши своєю красою. Ролик вийшов дуже цікавим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення на цей незабутній подіум рік тому", - підписала кадри Джей Ло.

Фанати поставили понад 440 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені нічого було сказати нового, але я просто дуже хотів з тобою поговорити", " Google був розумним. Дитинко, ти завжди попереду всіх", " це неймовірно!!!! Я думаю, що ви кожен головний спеціаліст з натхнення, а не тільки гугл", "у вас недостатньо коштів для зображень Google", "досконалість", "культове плаття культової жінки".

Повідомлялося, що популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес підкорила підтягнутим тілом в останній фотосесії.

На новому фото зірка змогла розбурхати не тільки фанатів, але і колег. У міні-бікіні Дженніфер виглядала приголомшливо, а її шкіра вразила багатьох жінок, адже Лопес виглядає молодше свого віку років на двадцять.

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