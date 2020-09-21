Известная американская актриса Дженнифер Лопес показала себя и рассказала о выступлении

На кадрах Джей Ло была в шикарном платье с огромным декольте и без белья. Звезда не прикрыла и нижнюю часть тела, поэтому на подиуме можно оценить эффектные ножки красотки. Дженнифер прошлась в платье, сразив своей красотой. Ролик вышел очень интересным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возвращение на этот незабываемый подиум год назад", - подписала кадры Джей Ло.

Фанаты поставили более 440 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне нечего было сказать нового, но я просто очень хотел с тобой поговорить", "Google был умным. Детка, ты всегда впереди всех", "Это невероятно!!!! Я думаю, что вы каждый главный специалист по вдохновению, а не только гуглите", "У вас недостаточно средств для изображений Google", "Совершенство", "Культовое платье культовой женщины".

Сообщалось, что популярная певица и актриса Дженнифер Лопес покорила подтянутым телом в последней фотосессии.

На новом фото звезда смогла взбудоражить не только фанатов, но и коллег. В мини-бикини Дженнифер выглядела потрясающе, а ее кожа потрясла многих женщин, ведь Лопес выглядит моложе своего возраста лет на двадцать.

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