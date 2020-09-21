Національний банк попереджає про швидке виведення з обороту деяких грошей

Так, з 1 жовтня монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків, тобто ними не можна буде розплачуватися за товари і послуги.

Однак ці монети ще три роки можна буде здавати в банки і обмінювати на банкноти та інші монети.

Це ще не все, з обігу також вилучатимуться банкноти номіналом 1 і 2 гривні, які друкувалися до 2003 року. За підрахунками НБУ, таких банкнот зараз менше 2% від загальної кількості.

Крім того, з обігу виводитимуть монету гривню жовтого кольору, яку випускали до 2018 року. Такими монетами все ще можна буде розраховуватися, але вони не будуть повертатися в обіг.

Все це спрямовано на те, щоб скоротити номінальний ряд гривні до 12 номіналів: шість монет і шість банкнот. Зараз же ходить 17 номіналів.

У НБУ уточнили, що після 1 жовтня банкноти і монети, які втратять статус платіжного засобу можна буде протягом року обміняти на інші номінали у всіх українських банках. Після 30 вересня 2021 року це можна буде обміняти тільки в НБУ та уповноважених банках: Ощадбанк, Приват, Райффазенбанк, ПУМБ.

Варто згадати, що українці неодноразово висловлювали невдоволення оновленими грошима і вимагали від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.

Зокрема відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента. У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності і "є поштовхом до інфляції і знецінення грошей".

У НБУ навіть коментували подібні претензії. Там виправдовуючись за карбування нових монет, заявили, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців.

Пізніше в Нацбанку заявили, що будуть змінювати зовнішній вигляд гривень після критики з боку українців.

"Враховуючи те, що є нарікання від населення, ми створили робочу групу, до якої входять фахівці НБУ та банкнотно-монетного двору, а також залучили представників Комітету захисту прав осіб з інвалідністю та союзу людей з особливими потребами», — повідомив представник регулятора.

Взяти участь у розробці дизайну запрошені фахівці з Інституту історії, а також експерти з геральдики.

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