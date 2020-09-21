Национальный банк предупреждает о скором выводе из оборота некоторых денег

Так, с 1 октября монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов, то есть ими нельзя будет расплачиваться за товары и услуги.

Однако эти монеты еще три года можно будет сдавать в банки и обменивать на банкноты и другие монеты.

Это еще не все, из обращения также будут изыматься банкноты номиналом 1 и 2 гривны, которые печатались до 2003 года. По подсчетам НБУ, таких банкнот сейчас меньше 2% от общего количества.

Кроме того, из обращения будут выводить монету гривну желтого цвета, которую выпускали до 2018 года. Такими монетами все еще можно будет рассчитываться, но они не будут возвращаться в обращение.

Все это направлено на то, чтобы сократить номинальный ряд гривны до 12 номиналов: шесть монет и шесть банкнот. Сейчас же ходит 17 номиналов.

В НБУ уточнили, что после 1 октября банкноты и монеты, которые потеряют статус платежного средства можно будет в течение года обменять на другие номиналы во всех украинских банках. После 30 сентября 2021 года это можно будет обменять только в НБУ и уполномоченных банках: Ощадбанк, Приват, Райффазенбанк, ПУМБ.

Стоит упомянуть, что украинцы не единожды выражали недовольство обновленными деньгами и требовали от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

В частности соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента. В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".

В НБУ даже комментировали подобные претензии. Там оправдываясь за чеканку новых монет, заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев.

Позже в Нацбанке заявили, что будут менять внешний вид гривен после критики со стороны украинцев.

«Учитывая то, что есть нарекания от населения, мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора, а также привлекли представителей комитета защиты прав лиц с инвалидностью и союза людей с особыми потребностями», — сообщил представитель регулятора.

Принять участие в разработке дизайна приглашены специалисты из института истории, а также эксперты по геральдике.

Напомнить, ЧП с банковскими картами украинцев, ПриватБанк уже предупредил: "Активировать нельзя..."

Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег

Также Politeka писала о полном отказе от налички, монет и банкнот, которые перестанут существовать: сделано громкое заявление