Национальный банк Украины заявил о выпуске новых денег

Так, 15 сентября в продажу поступила новая юбилейная монета, посвященная 150-летию со дня рождения Владимира Перетца, информирует пресс-служба НБУ.

31-мм монета с рифленым ребром изготовлена из нейзильберового сплава. Номинал монеты - 2 гривны. Всего таких выпустили 30 тысяч штук.

Перетц - выдающийся украинский ученый, филолог, исследователь и издатель многочисленных памятников древней украинской литературы, историк и теоретик литературы, текстолог, академик Украинской академии наук. Его перу принадлежит более 300 работ по литературоведению, источниковедения, историографии, археологии, библиографии. Именно Перетц первым осуществил описание многочисленных собраний древних рукописей и списков старопечатных материалов.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый государственный герб Украины и надпись полукругом "Национальный банк Украины", слева номинал – 2 грн, под которым надписи: "Филология/Литература/История". По центру – стилизованная композиция, символизирующая профессиональную деятельность ученого: книги и перо (на фоне развернутой книги); год чеканки монеты 2020-й и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (внизу слева).

На реверсе монеты изображен портрет Владимира Перетца, слева от которого на зеркальном фоне – разломанная рельефная композиция, символизирующая незавершенную работу ученого, который был репрессирован советской властью и умер в ссылке; на фоне композиции надписи: Владимир/Перетц и указаны годы его жизни 1870/1935-й.

Напомним, 26 августа НБУ ввел в оборот новые монеты номиналом в 10 гривен из сплава на основе цинка.

Таким образом решили увековечить героизм и память о военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В центре монетв изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость и жизнь.

Отметим, что НБУ будет менять внешний вид гривен после критики от украинцев.

«Учитывая то, что есть нарекания от населения, мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты НБУ и банкнотно-монетного двора, а также привлекли представителей комитета защиты прав лиц с инвалидностью и союза людей с особыми потребностями», — сообщил представитель регулятора.

Принять участие в разработке дизайна приглашены специалисты из института истории, а также эксперты по геральдике.

Стоит упомянуть, что украинцы не единожды выражали недовольство обновленными деньгами и требовали от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

В частности соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента. В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".

В НБУ даже комментировали подобные претензии. Там оправдываясь за чеканку новых монет, заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев.

Напомним про полный отказ от налички, монеты и банкноты перестанут существовать: сделано громкое заявление.

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